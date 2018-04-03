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12 и 16 апреля электрички Казань — Албаба будут ехать до станции Свияжск
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12 и 16 апреля электрички Казань — Албаба будут ехать до станции Свияжск 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
Маршрут электричек Казань — Албаба — Казань сократится до станции Свияжск 12 и 16 апреля из-за ремонта платформы, сообщает в пресс-службе АО «Содружество».
Поезд №6365 Казань — Албаба будет следовать в сообщении Казань — Свияжск согласно расписанию (отправление из Казани в 13.50, прибытие в Свияжск в 15.07). Поезд №6366 Албаба — Казань будет ехать по маршруту Свияжск — Казань также по расписанию (отправление из Свияжска в 17.06, прибытие в Казань в 18.27). При этом от Свияжска в сторону станции Албаба будут курсировать автобусы. Из Свияжска он отправится в 15.15 (проход на остановку автобуса через мост), далее Ходяшево, Бишбатман, Киреево, прибытие на станцию Албаба в 16.00. От станции Албаба автобус отправится в 16.05, прибытие на станцию Свияжск в 16.50.
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