Дом Гоголя открылся после реставрации

Дом Гоголя на Никитском бульваре в Москве открыли после реставрации фасадов

Дом Николая Гоголя — мемориальный музей и научная библиотека на Никитском бульваре в Москве открылся для посетителей после реставрации фасадов. Как сообщается во вторник на сайте столичной мэрии, реставрация длилась около двух месяцев.

"Сейчас специалисты закончили так называемые поддерживающие реставрационные работы. Их необходимо проводить регулярно, чтобы здание находилось в надлежащем состоянии. Периодичность зависит от возраста строения, его состояния, а также материалов, которые были использованы при его возведении", — приводит портал слова главы департамента культурного наследия Москвы Алексея Емельянова.

В этом доме, построенном в начале XIX века, классик литературы провел последние четыре года жизни. Там же писатель сжег рукопись второго тома романа "Мертвые души".

Здание является объектом культурного наследия федерального значения с 1960 года, последний раз его масштабная реставрация проходила в начале века. Тогда воссоздали исторические интерьеры дома.