Пасху весом в 1 тонну установят у ХХС

Творожную пасху весом в тонну установят около храма Христа Спасителя

Приготовленная ростовскими молочниками, пасха имеет треугольную форму. Ее высота, длина и ширина — по 1,5 метра. Украшена она цукатами и изюмом.

Увидеть ее можно будет с 9:00 до 12:00, когда ее будут измерять для книги рекордов Гиннесса. До 17:00 пасху нарежут, и угощение смогут попробовать все желающие.

По словам руководителя информационной службы молодежного отдела Максима Соколова, пасху принесут в дар патриарху Кириллу ростовские молочники, молодежное движение "Православные добровольцы" и молодежный отдел Московской городской епархии РПЦ

Также он рассказал, что в этот день на площади у храма Христа Спасителя планируется большая праздничная программа, в которой примет участие около тысячи молодых людей. Гостей мероприятия ожидают флешмоб, поздравления патриарху, концерт и мастер-классы от художников.

Пасху привезут в Москву из Ротова-на-Дону 6 апреля. На следующий день ее доставят на площадь перед главным храмом, где около полудня ее освятит патриарх. Затем угощение уберут на хранение до праздника.

С 7 по 15 апреля в столице пройдет фестиваль "Пасхальный дар". Праздничные мероприятия организуют на 38 городских площадках города. К празднику испекут более 3,5 миллиона куличей и кексов.

Всего городские улицы во время Пасхи украсят около 150 арт-объектов. Среди них будут статуи кроликов, большие пасхальные яйца и оформленные к празднику деревья.