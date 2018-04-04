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Пасху весом в 1 тонну установят у ХХС
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Творожную пасху весом в тонну установят около храма Христа Спасителя 

Москва24 3 часа назад
Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Возле храма Христа Спасителя 8 апреля установят творожную пасху весом в одну тонну, сообщает Агентство "Москва".
Приготовленная ростовскими молочниками, пасха имеет треугольную форму. Ее высота, длина и ширина — по 1,5 метра. Украшена она цукатами и изюмом.
Увидеть ее можно будет с 9:00 до 12:00, когда ее будут измерять для книги рекордов Гиннесса. До 17:00 пасху нарежут, и угощение смогут попробовать все желающие.
По словам руководителя информационной службы молодежного отдела Максима Соколова, пасху принесут в дар патриарху Кириллу ростовские молочники, молодежное движение "Православные добровольцы" и молодежный отдел Московской городской епархии РПЦ.
Также он рассказал, что в этот день на площади у храма Христа Спасителя планируется большая праздничная программа, в которой примет участие около тысячи молодых людей. Гостей мероприятия ожидают флешмоб, поздравления патриарху, концерт и мастер-классы от художников.
Пасху привезут в Москву из Ротова-на-Дону 6 апреля. На следующий день ее доставят на площадь перед главным храмом, где около полудня ее освятит патриарх. Затем угощение уберут на хранение до праздника.
С 7 по 15 апреля в столице пройдет фестиваль "Пасхальный дар". Праздничные мероприятия организуют на 38 городских площадках города. К празднику испекут более 3,5 миллиона куличей и кексов.
Всего городские улицы во время Пасхи украсят около 150 арт-объектов. Среди них будут статуи кроликов, большие пасхальные яйца и оформленные к празднику деревья.
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 Ещё 7 источников 
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