Движение на серой ветке метро введено в график

Движение на серой ветке Московского метрополитена осуществляется по графику после инцидента с пассажиром. Об этом сообщили в пресс-службе столичной подземки.

«На центральном участке Серпуховско-Тимирязевской линии поезда следовали с увеличенными интервалами», — следует из сообщения.

Отмечается, что задержка в движении поездов произошла из-за инцидента с пассажиром.

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