Движение на серой ветке метро введено в график 

Движение на серой ветке Московского метрополитена осуществляется по графику после инцидента с пассажиром. Об этом сообщили в пресс-службе столичной подземки.
«На центральном участке Серпуховско-Тимирязевской линии поезда следовали с увеличенными интервалами», — следует из сообщения.
Отмечается, что задержка в движении поездов произошла из-за инцидента с пассажиром.
Фото © Полина Наседкина / Москва меняется
Текст © Мария Клименко / Москва меняется
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