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Wi‐Fi и единый читательский билет: какие изменения ожидают столичные библиотеки
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Wi‐Fi и единый читательский билет: какие изменения ожидают столичные библиотеки 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Более половины столичных библиотек получат доступ к единой общегородской сети Wi‐Fi. Кроме того, еще десять таких учреждений ожидается модернизировать. Такое сообщение было опубликовано на официальном сайте мэра Москвы.
В рамках Международного дня детской книги, который традиционно отмечается 2 апреля, мэр столицы Сергей Собянин осмотрел
библиотеку-медиацентр
№ 67, которая расположена на Аргуновской улице. Также, он встретился с детскими писателями и обсудил вопросы развития библиотек в Москве.
В прошлом году столица стала призером Всероссийского конкурса «Самый читающий регион». Согласно сообщению, в текущем году запланирована комплексная модернизация порядка десяти московских библиотек.
Все библиотеки Москвы сегодня имеют локальный
Wi-Fi. В 2018 году более 50% библиотек подключат к единой общегородской сети
Wi-Fi. Остальные планируется подключить в 2019 году, что позволит пользователям регистрироваться в сети только один раз  — заявлении мэрии.
Уточняется, что, среди главных направлений развитий столичных библиотек, в 2018 году ожидается внедрение единого читательского билета, единой автоматизированной библиотечной информационной системы, а также создание единого каталога книжного фонда столичных библиотек.
В Одинцове открыли обновленную библиотеку № 1. Реорганизация проходила в рамках губернаторской программы «Перезагрузка библиотек Подмосковья». Теперь это удобный центр, куда можно прийти не только почитать книгу, но и послушать лекцию, пообщаться с друзьями в литературном кафе и даже собрать робота. О современной библиотеке подробнее узнал «360».
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