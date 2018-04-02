Wi‐Fi и единый читательский билет: какие изменения ожидают столичные библиотеки

Более половины столичных библиотек получат доступ к единой общегородской сети Wi‐Fi. Кроме того, еще десять таких учреждений ожидается модернизировать. Такое сообщение было опубликовано на официальном сайте мэра Москвы

В рамках Международного дня детской книги, который традиционно отмечается 2 апреля, мэр столицы Сергей Собянин осмотрел

библиотеку-медиацентр

№ 67, которая расположена на Аргуновской улице. Также, он встретился с детскими писателями и обсудил вопросы развития библиотек в Москве.

В прошлом году столица стала призером Всероссийского конкурса «Самый читающий регион». Согласно сообщению, в текущем году запланирована комплексная модернизация порядка десяти московских библиотек.

Все библиотеки Москвы сегодня имеют локальный

Wi-Fi. В 2018 году более 50% библиотек подключат к единой общегородской сети

Wi-Fi. Остальные планируется подключить в 2019 году, что позволит пользователям регистрироваться в сети только один раз — заявлении мэрии.

Уточняется, что, среди главных направлений развитий столичных библиотек, в 2018 году ожидается внедрение единого читательского билета, единой автоматизированной библиотечной информационной системы, а также создание единого каталога книжного фонда столичных библиотек.

В Одинцове открыли обновленную библиотеку № 1. Реорганизация проходила в рамках губернаторской программы «Перезагрузка библиотек Подмосковья». Теперь это удобный центр, куда можно прийти не только почитать книгу, но и послушать лекцию, пообщаться с друзьями в литературном кафе и даже собрать робота. О современной библиотеке подробнее узнал «360».