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Новые здания пяти районных судов построят в Москве
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Новые здания пяти районных судов построят в Москве 

ТАСС 1 час назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Новые здания пяти районных судов появятся в Москве, сообщила в пятницу пресс-служба Москомстройинвеста.
"Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, на заседании 5 апреля 2018 года согласилась с внесением изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) города Москвы с целью строительства новых зданий пяти районных судов", — говорится в сообщении.
Так, здание Коптевского районного суда построят в САО по адресу Старопетровский проезд, вл. 12, здание Савеловского районного суда — в САО по адресу Хорошевское шоссе, вл. 38. Здания Лефортовского и Таганского районных судов построят в ЮВАО по адресу Таможенный проезд, вл. 3-5, их общая площадь составит более 30,3 тыс. кв. м. Здание Троицкого районного суда построят в Новомосковском административном округе в районе поселка Ватутинки.
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