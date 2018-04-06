Новые здания пяти районных судов построят в Москве

МОСКВА , 6 апреля. / ТАСС /. Новые здания пяти районных судов появятся в Москве, сообщила в пятницу пресс-служба Москомстройинвеста.

"Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным , на заседании 5 апреля 2018 года согласилась с внесением изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) города Москвы с целью строительства новых зданий пяти районных судов", — говорится в сообщении.

Так, здание Коптевского районного суда построят в САО по адресу Старопетровский проезд, вл. 12, здание Савеловского районного суда — в САО по адресу Хорошевское шоссе, вл. 38. Здания Лефортовского и Таганского районных судов построят в ЮВАО по адресу Таможенный проезд, вл. 3-5, их общая площадь составит более 30,3 тыс. кв. м. Здание Троицкого районного суда построят в Новомосковском административном округе в районе поселка Ватутинки.