В московском метро мужчине поездом оторвало ноги

Пассажир, упавший на рельсы в московского метро, лишился обеих ног. Как сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексея Мышляева, ЧП произошло в субботу примерно в 15:25 московского времени. Машинист применил экстренное торможение, но избежать трагедии не удалось. Пострадал 27-летний житель одной из стран СНГ. Он госпитализирован в НИИ имени Склифосовского с предварительным диагнозом «ампутация нижних конечностей».

Чтобы достать пострадавшего, напряжение на путях снималось на 40 минут. В настоящее время движение поездов восстановлено.