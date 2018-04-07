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В московском метро мужчине поездом оторвало ноги
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В московском метро мужчине поездом оторвало ноги 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Пассажир, упавший на рельсы в московского метро, лишился обеих ног. Как сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексея Мышляева, ЧП произошло в субботу примерно в 15:25 московского времени. Машинист применил экстренное торможение, но избежать трагедии не удалось. Пострадал 27-летний житель одной из стран СНГ. Он госпитализирован в НИИ имени Склифосовского с предварительным диагнозом «ампутация нижних конечностей».
Чтобы достать пострадавшего, напряжение на путях снималось на 40 минут. В настоящее время движение поездов восстановлено.
По словам Мышляева, очевидцы подтвердили, что мужчина бросился под прибывающий поезд сам. Информация о случившемся направлена в прокуратуру на Московском метрополитене.
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