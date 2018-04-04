Ещё
Пассажиры столичного метро забыли на станциях и в поездах более 1,7 тыс. предметов в январе-марте
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пассажиры столичного метро забыли на станциях и в поездах более 1,7 тыс. предметов в январе-марте 

Агентство «Москва» 1 час назад
Пассажиры московского метро забыли на станциях и в поездах более 1,7 тыс. предметов в январе-марте, об этом сообщили в пресс-службе столичной подземки.
«За I квартал 2018 г. пассажиры столичного метро забыли на станциях и в поездах более 1,7 тыс. предметов. Свыше 950 вещей уже возвращены владельцам. Среди самых необычных предметов, забытых пассажирами в метро в марте: аквадистиллятор, фотоаппарат, гитара, коляска и велосипед. Чаще всего москвичи и гости столицы оставляют в метро мобильные телефоны и другие гаджеты, зарядные устройства, различные пластиковые карточки», — сообщили в пресс-службе. Там также отметили, что сотрудники Московского метрополитена ежедневно составляют в среднем около 20 актов о вещах, забытых в вагонах, на платформах и в переходах. Оставленные в транспорте предметы передают на склад забытых вещей на станции «Котельники», где они хранятся в течение полугода со дня регистрации. «Забытые предметы передаются со станций на склад в течение двух дней. За последние три месяца свыше 420 вещей было возвращено пассажирам со склада. Еще порядка 520 предметов вернули владельцам со станций. Напомним, что именные документы (паспорт, военный билет, удостоверение личности, диплом, свидетельство, справка, полис) на склад не принимаются. Сразу после составления акта об их обнаружении они передаются в УВД на Московском метрополитене. В марте сотрудники метрополитена передали в полицию 11 таких документов», — заключили в пресс-службе.
Агентство «Москва»: последние новости
Летняя пассажирская навигация по Москве-реке откроется 24 апреля М.Хуснуллин: Проектирование всех участков БКЛ метро планируется завершить до конца года Не менее 20 детских садов планируется построить в ТиНАО в 2018-2019 гг.
 Ещё 16 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ВСУ предостерегли от «наступления на Ростов»239
Украина будет задерживать все крымские суда516
Сестры с электродами в мозге покончили с собой39
С Самойловой приключилось ЧП в Европе34
МИД вручил украинскому дипломату ноту протеста28
Видео
05:13
Названа причина пожара в «Персее для детей»
Происшествия Пожары
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
03:58
В огне ТЦ «Персей для детей» погиб человек
Происшествия
03:04
С Самойловой приключилось ЧП в Европе
Шоу-бизнес
02:33
Путин прокомментировал ситуацию с делом Скрипаля
Политика Другое
01:55
К главе кемеровского МЧС пришли с обыском
Происшествия Пожары
00:58
Бородина ударила звезду «Дома-2» по голове
Шоу-бизнес
00:28
Шесть пожарных пострадали при тушении «Персея для детей»
Происшествия
00:36
Улицы столицы помоют минимум семь раз
Новости Москвы
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение