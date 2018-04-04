Пассажиры столичного метро забыли на станциях и в поездах более 1,7 тыс. предметов в январе-марте

Пассажиры московского метро забыли на станциях и в поездах более 1,7 тыс. предметов в январе-марте, об этом сообщили в пресс-службе столичной подземки. «За I квартал 2018 г. пассажиры столичного метро забыли на станциях и в поездах более 1,7 тыс. предметов. Свыше 950 вещей уже возвращены владельцам. Среди самых необычных предметов, забытых пассажирами в метро в марте: аквадистиллятор, фотоаппарат, гитара, коляска и велосипед. Чаще всего москвичи и гости столицы оставляют в метро мобильные телефоны и другие гаджеты, зарядные устройства, различные пластиковые карточки», — сообщили в пресс-службе. Там также отметили, что сотрудники Московского метрополитена ежедневно составляют в среднем около 20 актов о вещах, забытых в вагонах, на платформах и в переходах. Оставленные в транспорте предметы передают на склад забытых вещей на станции «Котельники», где они хранятся в течение полугода со дня регистрации. «Забытые предметы передаются со станций на склад в течение двух дней. За последние три месяца свыше 420 вещей было возвращено пассажирам со склада. Еще порядка 520 предметов вернули владельцам со станций. Напомним, что именные документы (паспорт, военный билет, удостоверение личности, диплом, свидетельство, справка, полис) на склад не принимаются. Сразу после составления акта об их обнаружении они передаются в УВД на Московском метрополитене. В марте сотрудники метрополитена передали в полицию 11 таких документов», — заключили в пресс-службе.