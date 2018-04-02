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Приглашаем будущих абитуриентов района Крюково принять участие в мероприятии
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Приглашаем будущих абитуриентов района Крюково принять участие в мероприятии 

Управа района Крюково 1 час назад
Фото: Управа района Крюково
Дорогие будущие абитуриенты!
Уже в ближайшее время вам предстоит выбрать учебное заведение, в стенах которого пройдут ваши самые счастливые, яркие и интересные годы! Этот выбор во многом определит вашу судьбу, ваше будущее.
В целях проведения профориентационной работы, направленной на поступление в ГБПОУ г. Москвы «Юридический колледж» в 2018 году, для выпускников 9-х классов общеобразовательных организаций города Москвы 7, 14, 21 и 28 апреля 2018 года в 10:30 состоятся «Дни открытых дверей».
Проезд: станция метро «Орехово», далее автобусом № 740, до остановки «Шипиловская улица»; станции метро «Каширская», далее автобусами № 117, 95, 298 или троллейбусом № 71 до остановки «7 микрорайон Орехово — Борисово». Телефон приемной комиссии колледжа: 8-495-739-72-44.
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