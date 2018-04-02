Приглашаем будущих абитуриентов района Крюково принять участие в мероприятии

Дорогие будущие абитуриенты!

Уже в ближайшее время вам предстоит выбрать учебное заведение, в стенах которого пройдут ваши самые счастливые, яркие и интересные годы! Этот выбор во многом определит вашу судьбу, ваше будущее.

В целях проведения профориентационной работы, направленной на поступление в ГБПОУ г. Москвы «Юридический колледж» в 2018 году, для выпускников 9-х классов общеобразовательных организаций города Москвы 7, 14, 21 и 28 апреля 2018 года в 10:30 состоятся «Дни открытых дверей».