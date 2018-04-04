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В Петербурге госпитализировали воспитанников детсада из-за вспышки инфекции
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В Петербурге госпитализировали воспитанников детсада из-за вспышки инфекции 

РИА Новости 48 минут назад
С. -ПЕТЕРБУРГ, 4 апр — РИА Новости. В детском саду №111 Невского района Санкт-Петербурга, откуда были госпитализированы 10 детей, зафиксирована вспышка кишечной инфекции, сообщает городское управление Роспотребнадзора.
Ранее прокуратура Невского района организовала проверку в связи с тем, что 10 воспитанников детского сада №111 на Искровском проспекте попали в больницы. Доследственную проверку проводит и СК РФ.
"Зарегистрирован очаг острой кишечной инфекции. Заболели дети 4-7 лет. Первые случаи зарегистрированы 2 апреля. Клинически заболевания протекают в виде легких и средней степени тяжести форм острых гастроэнтеритов. Госпитализировано 10 детей", — говорится в сообщении.
Ведомство сообщает, что незамедлительно начало санитарно-эпидемиологическое расследование.
"Организован комплекс противоэпидемических мероприятий. Проводится обследование персонала детского сада №111. Отобраны пробы продовольственного сырья и пищевой продукции для лабораторного исследования. В ходе расследования выявлены нарушения требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия. Составлен протокол о временном запрете деятельности детского сада №111", — отмечают в ведомстве.
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