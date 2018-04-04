В Петербурге госпитализировали воспитанников детсада из-за вспышки инфекции

С. - ПЕТЕРБУРГ , 4 апр — РИА Новости . В детском саду №111 Невского района Санкт-Петербурга, откуда были госпитализированы 10 детей, зафиксирована вспышка кишечной инфекции, сообщает городское управление Роспотребнадзора

Ранее прокуратура Невского района организовала проверку в связи с тем, что 10 воспитанников детского сада №111 на Искровском проспекте попали в больницы. Доследственную проверку проводит и СК РФ

"Зарегистрирован очаг острой кишечной инфекции. Заболели дети 4-7 лет. Первые случаи зарегистрированы 2 апреля. Клинически заболевания протекают в виде легких и средней степени тяжести форм острых гастроэнтеритов. Госпитализировано 10 детей", — говорится в сообщении.

Ведомство сообщает, что незамедлительно начало санитарно-эпидемиологическое расследование.

"Организован комплекс противоэпидемических мероприятий. Проводится обследование персонала детского сада №111. Отобраны пробы продовольственного сырья и пищевой продукции для лабораторного исследования. В ходе расследования выявлены нарушения требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия. Составлен протокол о временном запрете деятельности детского сада №111", — отмечают в ведомстве.