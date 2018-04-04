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В детском саду в Петербурге произошла вспышка кишечной инфекции
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Юлия Скрипаль заговорила

В детском саду в Петербурге произошла вспышка кишечной инфекции 

Газета.Ru 16 часов назад
Фото: Газета.Ru
В детском саду N111 Невского района Санкт-Петербурга была зафиксирована вспышка кишечной инфекции, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
"Зарегистрирован очаг острой кишечной инфекции. Заболели дети четырех-семи лет. Первые случаи зарегистрированы 2 апреля. Клинически заболевания протекают в виде легких и средней степени тяжести форм острых гастроэнтеритов", — говорится в сообщении.
В ведомстве организовали комплекс противоэпидемических мероприятий, а также составили протокол о временном запрете деятельности детсада.
В январе Следственный комитет возбудил уголовное дело после массового отравления учащихся кадетской школы в Люберцах.
Отмечается, что массовое отравление произошло из-за того, что неустановленные сотрудники столовой допустили нарушение санитарно-эпидемиологических норм. За медицинской помощью обратились 47 человек.
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