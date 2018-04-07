Работу детсада в Петербурге приостановили после госпитализации детей с кишечной инфекцией

Число воспитанников детского сада №111 в Санкт-Петербурге , госпитализированных с кишечной инфекцией, возросло до 16, в связи с чем городские власти приостановили работу детсада на 30 суток.

Об этом заявили в местом управлении Роспотребнадзора

«Зарегистрировано 38 случаев кишечной инфекции, из них 35 среди детей, три случая среди взрослых. Госпитализировано в детские стационары 16 детей… Решением Федерального суда Невского района Санкт-Петербурга деятельность ГБДОУ детский сад №111 приостановлена на 30 суток», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что согласно результатам лабораторного обследования у заболевших и контактных лиц обнаружена шигелла.

4 апреля сообщалось, что в детсаде Петербурга зафиксирована вспышка кишечной инфекции.