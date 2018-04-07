Ещё
Работу детсада в Петербурге приостановили после госпитализации детей с кишечной инфекцией
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Работу детсада в Петербурге приостановили после госпитализации детей с кишечной инфекцией 

RT на русском 56 минут назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Число воспитанников детского сада №111 в Санкт-Петербурге, госпитализированных с кишечной инфекцией, возросло до 16, в связи с чем городские власти приостановили работу детсада на 30 суток.
Об этом заявили в местом управлении Роспотребнадзора.
«Зарегистрировано 38 случаев кишечной инфекции, из них 35 среди детей, три случая среди взрослых. Госпитализировано в детские стационары 16 детей… Решением Федерального суда Невского района Санкт-Петербурга деятельность ГБДОУ детский сад №111 приостановлена на 30 суток», — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что согласно результатам лабораторного обследования у заболевших и контактных лиц обнаружена шигелла.
4 апреля сообщалось, что в детсаде Петербурга зафиксирована вспышка кишечной инфекции.
Также «Юга.ру» передавало, что в Майкопе проверят все детсады из-за массового заболевания воспитанников одного из учреждений.
RT на русском: последние новости
Следствие установило всех причастных к теракту в метро Петербурга В России после начала проверок закрыли около 15 торговых центров Часть платформы и вестибюль станции метро «Кутузовская» в Москве закроют с 9 апреля
 Ещё 29 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Запуск „Северного потока — 2“ вызовет войну»15
Взрыв Крымского моста, скандал на НТВ и другие события дня90
Аваков рассказал о подготовке к захвату Донбасса400
«Русские идут»29
Элита под огнем: чем грозят новые санкции США40
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Наука и техника
02:07
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах
Общество Новости Москвы
01:02
Американский космоплан впервые преодолел звуковой барьер
Наука и техника Технологии
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
00:42
Путин рассказал об особенном коде россиян
Политика
06:39
У Дурова нашли британское гражданство
В мире Компании
04:05
В РФ нашли секретную программу «Новичок»
В мире
02:40
Скрипаль пошел на поправку
Происшествия
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:36
Под Крымским мостом нашли античный клад
Наука Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение