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Прокуратура Петербурга проводит проверку из-за госпитализации десяти воспитанников детсада
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В Москве горит ТЦ «Персей для детей»

Прокуратура Петербурга проводит проверку из-за госпитализации десяти воспитанников детсада 

ТАСС 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 апреля. /ТАСС/. Сотрудники прокуратуры Невского района Санкт-Петербурга проводят проверку после госпитализации десятерых воспитанников одного из детских садов города. Об этом сообщила пресс-служба городской прокуратуры.
"Прокуратура Невского района Санкт-Петербурга организовала проверку в связи с госпитализацией в детские городские больницы десяти воспитанников ГБДОУ детский сад № 111" по Искровскому проспекту", — говорится в сообщении ведомства.
Причина госпитализации детей не называется, однако отмечается, что к проведению проверки привлекли специалистов Роспотребнадзора.
Местные СМИ сообщают, что детей увезли в больницу с подозрением на кишечную инфекцию.
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