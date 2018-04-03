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С 3 апреля в Санкт-Петербурге ограничат движение транспорта
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С 3 апреля в Санкт-Петербурге ограничат движение транспорта 

АиФ Санкт-Петербург 2 часа назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Как сообщают в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции, это продлится до 31 декабря. Движение ограничено на Богатырском проспекте — от Гаккелевской улицы до Байконурской. На этот же период закроют Туполевскую улицу в створе Богатырского.
До 26 апреля власти ограничат движение по Морской набережной — от северного до южного проезда Прибалтийской площади. Также с 3 по 9 апреля будет перекрыто движение по Садовой улице на участке от Вознесенского проспекта до переулка Бойцова.
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