С 3 апреля в Санкт-Петербурге ограничат движение транспорта

Как сообщают в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции, это продлится до 31 декабря. Движение ограничено на Богатырском проспекте — от Гаккелевской улицы до Байконурской. На этот же период закроют Туполевскую улицу в створе Богатырского.

До 26 апреля власти ограничат движение по Морской набережной — от северного до южного проезда Прибалтийской площади. Также с 3 по 9 апреля будет перекрыто движение по Садовой улице на участке от Вознесенского проспекта до переулка Бойцова.