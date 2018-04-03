В московские музеи пустят по абонементу

Карту «Музей в подарок» можно купить через mosgortur.ru. Абонемент на руки отдадут в одном из музеев — участников проекта. Срок его годности — полгода. За это время можно десять раз сходить на выставки или увидеть редкие экспонаты.

Картина маслом

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Преимущество карты — проход без очередей и экономия на билетах. Абонемент стоит 2150 рублей, что при десяти посещениях дает экономию примерно в тысячу рублей.

Ранее сообщалось, что белорусские и российские литературоведы обменялись письмами Адама Богдановича и Максима Горького. Среди переданных российской стороной бумаг есть письма писателя Адама Богдановича супруге и ее сестре — жене Горького и самому Максиму Горькому. В общей сложности Литературный музей Максима Богдановича получил более 300 копий архивных документов. В свою очередь представители Литературного музея Богдановича передали пакет документов, связанных с Максимом Горьким, которые хранились в Минске

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