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В московские музеи пустят по абонементу
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В московские музеи пустят по абонементу 

Мир24 1 час назад
Фото: Мир24
В Москве вводится абонемент на посещение столичных музеев, пишет Российская газета.
Карту «Музей в подарок» можно купить через mosgortur.ru. Абонемент на руки отдадут в одном из музеев — участников проекта. Срок его годности — полгода. За это время можно десять раз сходить на выставки или увидеть редкие экспонаты.
Картина маслом
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В списке в настоящее время 13 музеев и их филиалы. В их числе галерея Ильи Глазунова, Музей Москвы, музей Скрябина, литературный музей-центр Паустовского; музей хоккея, Дом Николая Гоголя, государственный музей Сергея Есенина и другие. Перечень, как ожидается, будет пополняться.
Преимущество карты — проход без очередей и экономия на билетах. Абонемент стоит 2150 рублей, что при десяти посещениях дает экономию примерно в тысячу рублей.
Ранее сообщалось, что белорусские и российские литературоведы обменялись письмами Адама Богдановича и Максима Горького. Среди переданных российской стороной бумаг есть письма писателя Адама Богдановича супруге и ее сестре — жене Горького и самому Максиму Горькому. В общей сложности Литературный музей Максима Богдановича получил более 300 копий архивных документов. В свою очередь представители Литературного музея Богдановича передали пакет документов, связанных с Максимом Горьким, которые хранились в Минске.
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