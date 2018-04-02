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Без очереди за искусством. Посещать музеи теперь можно по специальной карте
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Без очереди за искусством. Посещать музеи теперь можно по специальной карте 

Вечерняя Москва 23 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
2 апреля в продаже появилась новая карта «Музей в подарок». Она позволит проходить в столичные музеи без билетов и очередей.
Разработали ее агентство Мосгортур и столичный Департамент культуры. Абонемент будет действовать в течение полугода. Рассчитан на десять посещений городских музеев.
Чтобы стать владельцем карты, ее нужно заказать на сайте Мосгортура. При оформлении услуги пользователь получит индивидуальный код. Его можно будет назвать в любом учреждении, которое участвует в программе «Музей в подарок», и кассир выдаст карту.
В список музеев, которые можно посетить по карте, входят Галерея Ильи Глазунова, Музей Москвы, Музей советских игровых автоматов, Музей хоккея, Музей Парка Горького, Институт русского реалистического искусства и ряд других.
Желающий приобрести такую карту сможет выбрать и ее дизайн. Всего доступно пять вариантов оформления, среди которых Кремль, карта города, скелет динозавра и надпись «Я люблю Москву».
Мосгортур будет регулярно составлять тематические маршруты по музеям, которые вошли в программу. Список музеев будет дополняться.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Василий Овчинников, генеральный директор Мосгортура:
— Партнерами проекта являются тринадцать музеев, а также их филиалы. Купив карту, горожане и гости столицы смогут посетить культурные учреждения без очереди за билетом, а также сэкономить. Карта на десять посещений стоит 2150 рублей. Средняя цена одного билета, купленного в кассе, — около трехсот рублей. Получается, за десять билетов посетители могли бы заплатить порядка трех тысяч рублей. Карта может стать прекрасным подарком для родных и близких или для коллег.
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