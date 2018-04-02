Без очереди за искусством. Посещать музеи теперь можно по специальной карте

2 апреля в продаже появилась новая карта «Музей в подарок». Она позволит проходить в столичные музеи без билетов и очередей.

Разработали ее агентство Мосгортур и столичный Департамент культуры. Абонемент будет действовать в течение полугода. Рассчитан на десять посещений городских музеев.

Чтобы стать владельцем карты, ее нужно заказать на сайте Мосгортура. При оформлении услуги пользователь получит индивидуальный код. Его можно будет назвать в любом учреждении, которое участвует в программе «Музей в подарок», и кассир выдаст карту.

В список музеев, которые можно посетить по карте, входят Галерея Ильи Глазунова , Музей Москвы , Музей советских игровых автоматов, Музей хоккея, Музей Парка Горького, Институт русского реалистического искусства и ряд других.

Желающий приобрести такую карту сможет выбрать и ее дизайн. Всего доступно пять вариантов оформления, среди которых Кремль, карта города, скелет динозавра и надпись «Я люблю Москву».

Мосгортур будет регулярно составлять тематические маршруты по музеям, которые вошли в программу. Список музеев будет дополняться.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

— Партнерами проекта являются тринадцать музеев, а также их филиалы. Купив карту, горожане и гости столицы смогут посетить культурные учреждения без очереди за билетом, а также сэкономить. Карта на десять посещений стоит 2150 рублей. Средняя цена одного билета, купленного в кассе, — около трехсот рублей. Получается, за десять билетов посетители могли бы заплатить порядка трех тысяч рублей. Карта может стать прекрасным подарком для родных и близких или для коллег.