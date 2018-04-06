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В пятницу москвичей ждёт тепло и небольшой дождь
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В пятницу москвичей ждёт тепло и небольшой дождь 

Свободная пресса 25 минут назад
Фото: Главный региональный
6 апреля в Москве ожидается тёплый день, в течение которого возможны небольшие осадки.
Согласно прогнозу погоды Гидрометцентра, в течение дня температура будет колебаться от 13 до 15 градусов тепла, синоптики утверждают, что во второй половине дня пройдёт небольшой дождь. Сила ветра составит 7−12 м/с, давление воздуха — 748 мм ртутного столба.
В ночь на 7 апреля температура воздуха опустится до нуля градусов, также ожидаются небольшие осадки, скорость ветра будет 7−12 м/с, однако возможны порывы до 18 м/с.
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