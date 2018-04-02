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Москвичей ждет долгожданное потепление
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Москвичей ждет долгожданное потепление 

Управа района Черемушки 53 минуты назад
Фото: Управа района Черемушки
В столицу пришла метеорологическая весна, однако погода в апреле может меняться очень часто, что и подтвердит первая неделя месяца. Однако уже со среды в Москве начнется резкое потепление — днем воздух прогреется до плюс 15 градусов, сообщает Агентство «Москва» со ссылкой на центр погоды «Фобос».
Сегодня же вечером в столице ожидается небольшой дождь, а скорость ветра составит до 12-17 метров в секунду. Завтра, 3 апреля, прогнозируются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ. В среду, 4 апреля, в столице ожидается небольшой дождь, а температура воздуха днем составит около 10 градусов. В четверг-пятницу температура воздуха днем составит уже до 15 градусов тепла.
Завершится рабочая неделя комфортной погодой, с переменной облачностью без существенных осадков. Температура ночью от нуля до пяти градусов, днем 10.. 15 тепла. Это выше нормы на четыре-пять градусов.
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