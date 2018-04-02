Ремонт ж/д платформ «Дмитров» и «Трикотажная» не повлияет на график движения поездов в апреле

Ремонт платформ на станции «Дмитров» Савеловского направления Московской железной дороги (МЖД) и на остановочном пункте «Трикотажная» Рижского направления МЖД не повлияет на график движения поездов. Об этом сообщили в пресс-службе МЖД.

«Диспетчеры Московской железной дороги разработали «технологические окна» на апрель для ремонта пассажирских платформ на станции «Дмитров» Савеловского направления и остановочном пункте «Трикотажная» Рижского направления, которые позволяют проводить модернизацию пассажирской инфраструктуры без изменений в расписании пригородных поездов. Ремонт проходит по заказу компании-перевозчика, которая является арендатором пригородных пассажирских платформ, расположенных в границах МЖД», — говорится в сообщении.

Уточняется, что на остановочном пункте «Трикотажная» на месте старой возводится новая пассажирская платформа для остановки пригородных поездов, следующих в сторону Московской области . Платформу оснастят новыми навесами и системой освещения, вымостят плиткой, а также построят пандусы и уложат тактильную плитку для маломобильных граждан. На период работ для посадки и высадки пассажиров построена временная деревянная платформа. Ранее специалисты завершили здесь аналогичную реконструкцию соседней платформы в сторону Москвы

В свою очередь на станции «Дмитров» проводится текущий ремонт пассажирских платформ, в том числе строители проводят замену бетонных плит, а также установят новое освещение.

«Московская железная дорога приносит пассажирам извинения за временные неудобства. Модернизация пассажирской инфраструктуры направлена на повышение безопасности и качества обслуживания», — добавили в пресс-службе.