Ещё
На двух направлениях МЖД отремонтируют платформы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ремонт ж/д платформ «Дмитров» и «Трикотажная» не повлияет на график движения поездов в апреле 

Агентство «Москва» 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Ремонт платформ на станции «Дмитров» Савеловского направления Московской железной дороги (МЖД) и на остановочном пункте «Трикотажная» Рижского направления МЖД не повлияет на график движения поездов. Об этом сообщили в пресс-службе МЖД.
«Диспетчеры Московской железной дороги разработали «технологические окна» на апрель для ремонта пассажирских платформ на станции «Дмитров» Савеловского направления и остановочном пункте «Трикотажная» Рижского направления, которые позволяют проводить модернизацию пассажирской инфраструктуры без изменений в расписании пригородных поездов. Ремонт проходит по заказу компании-перевозчика, которая является арендатором пригородных пассажирских платформ, расположенных в границах МЖД», — говорится в сообщении.
Уточняется, что на остановочном пункте «Трикотажная» на месте старой возводится новая пассажирская платформа для остановки пригородных поездов, следующих в сторону Московской области. Платформу оснастят новыми навесами и системой освещения, вымостят плиткой, а также построят пандусы и уложат тактильную плитку для маломобильных граждан. На период работ для посадки и высадки пассажиров построена временная деревянная платформа. Ранее специалисты завершили здесь аналогичную реконструкцию соседней платформы в сторону Москвы.
В свою очередь на станции «Дмитров» проводится текущий ремонт пассажирских платформ, в том числе строители проводят замену бетонных плит, а также установят новое освещение.
«Московская железная дорога приносит пассажирам извинения за временные неудобства. Модернизация пассажирской инфраструктуры направлена на повышение безопасности и качества обслуживания», — добавили в пресс-службе.
Агентство «Москва»: последние новости
Движение поездов на центральном участке фиолетовой ветки метро введено в график «Фобос»: Март 2018 г. вошел в тройку самых холодных в Москве в XXI веке Более 300 деревьев высадят в рамках благоустройства площади перед главным входом ВДНХ
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Саммит по Донбассу может пройти без России292
МИД отреагировал на сообщения о саммите по Донбассу95
Грузия даже не смотрит в сторону России388
«Газпром» приготовился заплатить «Нафтогазу»74
Предложение Трампа Путину и другие события дня59
Видео
00:33
В центре Еревана прогремел взрыв
Происшествия Ближний Восток
00:33
Россияне пострадали при взрыве в Ереване
Происшествия
00:43
В Сочи горит пятиэтажный дом
Происшествия Катастрофы
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
01:20
Ракетам «Калибр» изменят место базирования
Оружие Статьи
00:33
В Сирии обстреляли американскую базу
Происшествия Ближний Восток
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
01:10
РФ пригрозила Белоруссии новыми ограничениями
Экономика
00:57
Москву заподозрили в «захвате» линий связи
Армия Статьи
00:46
На Крымском мосту включили освещение
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение