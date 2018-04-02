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Московские парки благоустроят с учетом мнения горожан
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Московские парки благоустроят с учетом мнения горожан 

ТАСС 19 минут назад
Фото: MosDay.ru
МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Москвичи смогут проголосовать за проекты благоустройства более 50 парков на портале «Активный гражданин». Об этом в понедельник сообщает пресс-служба электронной системы.
"В этом году в столице планируется преобразить более 50 зеленых зон и историко-культурных мест. Поддержать проекты благоустройства могут участники нового голосования проекта «Активный гражданин», — говорится в сообщении.
В числе проектов, по которым проводится голосование, называются открытие нового входа в парк Горького с Ленинского проспекта, обустройство площади перед главным входом ВДНХ, Кадашевской слободы на Якиманке, парков имени Святослава Федорова в Бескудниковском районе и «Вагоноремонт» в Дмитровском районе.
Также горожане смогут высказаться о планах предстоящих работ в парке в пойме реки Битцы в Северном Бутове и прибрежной зоне «Парка Победы» в Зеленограде.
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