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Март 2018 года вошел в тройку самых холодных в столице в XXI веке
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Март 2018 года вошел в тройку самых холодных в столице в XXI веке 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Март 2018 года стал самым холодным в Москве за последние пять лет. По словам синоптиков, столбики термометров опускались ниже климатической нормы на три градуса.
"Последний раз холодным первый весенний месяц в столице был в 2013 году. Фактическая средняя температура марта этого года составила минус 5,1 градуса, что почти на три градуса ниже климатической нормы. С таким показателем он стал третьим самым холодным мартом в XXI веке", — сообщается на портале «Метеоновости».
Отмечается, что самый холодный март за 18 лет в столице был в 2013 году, на втором месте — март 2005 года. Среднемесячная температура воздуха тогда составляла 6,6 градуса ниже нуля и минус шесть градусов соответственно.
Как рассказали метеорологи, самым теплым днем прошедшего месяца стало 26 марта. Это был единственный день, когда среднесуточная температура воздуха оказалась положительной. Днем в столице потеплело до плюс 6,5 градуса. А наиболее морозным днем оказалось 18 марта. Тогда столбики термометров показали минус 19,7 градуса.
В марте выпало 88% месячной нормы осадков. Высота снежного покрова составила примерно 46,5 сантиметра. Этот показатель выше нормы. Максимальная высота достигала 55 сантиметров.
Самым теплым днем в Москве с начала года стал понедельник, 2 апреля. В районе ВДНХ к обеду зафиксировали плюс 7,2 градуса. А к 5 апреля, по прогнозам синоптиков, воздух в столичном регионе прогреется до 15 градусов.
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