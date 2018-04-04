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Новые деревья высадят в Мещанском районе
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Новые деревья высадят в Мещанском районе 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 4 апреля 2018
Фото: cao.mos.ru
Работы по озеленению в Мещанском районе проведут сотрудники Государственного бюджетного учреждения «Жилищник». Об этом 5 апреля сообщил глава Муниципального округа Мещанский Александр Закускин.
— В районе высадят новые деревья и обновят газоны. Первый список работ уже утвержден. В него внесли все пожелания жителей. Второй, мы надеемся, будет согласован в ближайшее время, — сообщил он.
Александр Закускин рассказал, что в данный момент сотрудники ГБУ «Жилищник» закупают деревья, вскоре их высадят.
Озеленение пройдет поквартально. Новые деревья в течение года появятся почти на всех улицах района.
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