Новые деревья высадят в Мещанском районе

Работы по озеленению в Мещанском районе проведут сотрудники Государственного бюджетного учреждения «Жилищник». Об этом 5 апреля сообщил глава Муниципального округа Мещанский Александр Закускин

— В районе высадят новые деревья и обновят газоны. Первый список работ уже утвержден. В него внесли все пожелания жителей. Второй, мы надеемся, будет согласован в ближайшее время, — сообщил он.

Александр Закускин рассказал, что в данный момент сотрудники ГБУ «Жилищник» закупают деревья, вскоре их высадят.

Озеленение пройдет поквартально. Новые деревья в течение года появятся почти на всех улицах района.