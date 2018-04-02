Москвичи воспользовались бесплатными автобусами в Вербное воскресенье

МОСКВА , 2 апр — РИА Новости . Около 30 тысяч человек в Москве воспользовались бесплатными автобусами в Вербное воскресенье, сообщили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс» в понедельник.

"Бесплатные автобусы Мосгортранса перевезли около 30 тысяч пассажиров в Вербное воскресенье, 1 апреля. Транспорт курсировал по специальным маршрутам к основным городским и пригородным мемориальным комплексам", — говорится в сообщении.

Всего в этот день на линии работали около 400 автобусов, они курсировали с интервалом в 1-5 минут. Также для удобства жителей дополнительный транспорт пустили на ряде регулярных маршрутов. Как напомнили в пресс-службе предприятия, в дни пасхальных праздников — 1, 8 и 15 апреля — Мосгортранс организует 37 бесплатных маршрутов, на которых задействует в общей сложности свыше 1 тысячи автобусов.