Парк с футбольным полем появится рядом со станцией метро «Селигерская»

В 2019 году инвестор обустроит парк с футбольным полем рядом со станцией «Селигерская» Люблинско-Дмитровской линии метро. Об этом сообщает пресс-служба Москомстройинвеста со ссылкой на председателя ведомства Константина Тимофеева.

На территории зеленой зоны обустроят амфитеатры и скамейки, детские площадки, пруд с песчаным пляжем и деревянным настилом с перголой, поле для футбола, волейбольную площадку, пикниковую зону.

Зона отдыха будет создана в рамках реализации проекта жилого квартала «Селигер Сити» по адресу: Ильменский проезд, дом 14. Девелопером проекта является компания MR Group. (то)