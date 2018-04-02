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Парк с футбольным полем появится рядом со станцией метро «Селигерская»
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Парк с футбольным полем появится рядом со станцией метро «Селигерская» 

Управа района Западное Дегунино города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Западное Дегунино города Москвы
В 2019 году инвестор обустроит парк с футбольным полем рядом со станцией «Селигерская» Люблинско-Дмитровской линии метро. Об этом сообщает пресс-служба Москомстройинвеста со ссылкой на председателя ведомства Константина Тимофеева.
На территории зеленой зоны обустроят амфитеатры и скамейки, детские площадки, пруд с песчаным пляжем и деревянным настилом с перголой, поле для футбола, волейбольную площадку, пикниковую зону.
Зона отдыха будет создана в рамках реализации проекта жилого квартала «Селигер Сити» по адресу: Ильменский проезд, дом 14. Девелопером проекта является компания MR Group. (то)
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