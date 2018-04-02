В Новой Москве создадут около 90 парков

На территории Троицкого и Новомосковского округов появятся около 90 новых зеленых зон. Об этом сообщает портал столичного Стройкомплекса.

Отмечается, для каждой территории разрабатывают собственную концепцию развития: появятся прогулочные, оздоровительные, историко-культурные, детские, спортивные, археологические, зоологические и сельскохозяйственные парки.

Парки в Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) будут разными по площади: от небольших в 20 гектаров до масштабных — площадью порядка 3 тысяч гектаров.

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