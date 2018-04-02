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Столичные власти утвердили проект реконструкции «Улан-Батор»
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Столичные власти утвердили проект реконструкции «Улан-Батор» 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Для удобства посетителей с маленькими детьми в здании кинотеатра появится комната матери и ребенка.
Власти столицы утвердили проект реконструкции кинотеатра «Улан-Батор» на улице Гримау на юго-западе Москвы.
— В обновленном «Улан-Баторе» предусмотрен современный четырехзальный кинокомплекс. Кроме того, в многофункциональном центре после реконструкции появятся кафе и рестораны, зона фудкорта, торговая галерея с магазинами и киосками, а также супермаркет, — сообщили в Москомэкспертизе.
В ведомстве добавили, что для удобства посетителей с маленькими детьми в здании кинотеатра появится комната матери и ребенка. Связь между этажами будет осуществляться с помощью эскалаторов, трех лестничных клеток и четырех лифтов — двух пассажирских и двух грузовых. «Улан-Батор» оборудуют современными системами видеонаблюдения и автоматизированными системами пожарной сигнализации.
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