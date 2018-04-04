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Все ТЦ пообещали проверить за 10 дней
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В Москве пообещали проверить все ТЦ за 10 дней 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Проверки торговых центров в Москве должны завершиться через 10 дней, передает РИА "Новости" заявление мэра Москвы Сергея Собянина.
"Проводится фронтальная проверка всех крупных торговых центров, в первую очередь там, где есть дети. Думаю, что в течение 10 дней эти проверки по городу закончатся. Все недостатки после их выявления будут поставлены на контроль…", — сказал он.
Ранее генеральная прокуратура сообщила о закрытии 15 торговых центров по всей стране после пожара в Кемерово. Самыми распространенными нарушениями стали отсутствие указателей, захламленность эвакуационных выходов, а также неработающие системы пожаротушения и сигнализации.
25 марта в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел крупный пожар. В результате происшествия погибли 64 человека.
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