Все ТЦ пообещали проверить за 10 дней

В Москве пообещали проверить все ТЦ за 10 дней

Проверки торговых центров в Москве должны завершиться через 10 дней, передает РИА "Новости" заявление мэра Москвы Сергея Собянина "Проводится фронтальная проверка всех крупных торговых центров, в первую очередь там, где есть дети. Думаю, что в течение 10 дней эти проверки по городу закончатся. Все недостатки после их выявления будут поставлены на контроль…", — сказал он. Ранее генеральная прокуратура сообщила о закрытии 15 торговых центров по всей стране после пожара в Кемерово . Самыми распространенными нарушениями стали отсутствие указателей, захламленность эвакуационных выходов, а также неработающие системы пожаротушения и сигнализации. 25 марта в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел крупный пожар. В результате происшествия погибли 64 человека.