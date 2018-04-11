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На ВДНХ в парке «Россия — моя история» пройдет Пасхальный фестиваль
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На ВДНХ в парке «Россия — моя история» пройдет Пасхальный фестиваль 

РИА Новости 33 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Пасхальный фестиваль пройдет 15 апреля в историческом парке "Россия — моя история" на территории ВДНХ в Москве, сообщает Ростуризм.
Посетители смогут принять участие в кулинарном мастер-классе: украсить куличи вместе с профессиональными пекарями и продегустировать выпечку. Также на фестивале пройдет мастер-класс, знакомящий с традициями дореволюционной и современной пасхальной флористики.
В праздничный день балалаечный квартет исполнит мелодии отечественной классики, а в атриуме пройдут кинопоказы советских комедий.
"Отрадно, что Пасхальный фестиваль пройдет на площадке исторического парка «Россия — моя история», что позволит не только погрузиться в атмосферу праздника, но и посетить выставочные экспозиции", — сказал руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов.
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