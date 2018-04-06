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Движение у храма Иерусалимской иконы Божией матери перекроют вечером 6 и 7 апреля
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Движение у храма Иерусалимской иконы Божией матери перекроют вечером 6 и 7 апреля 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Кузьминки
Движение транспорта на трех улицах у храма Иерусалимской иконы Божией матери будет перекрыто вечером 6 и 7 апреля 2018 г. в связи с проведением религиозного мероприятия. Об этом сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы.
«Перекрытия в связи с проведением религиозного мероприятия введут 6 и 7 апреля на ул. Талалихина, ул. Стройковская, ул. Иерусалимская», — говорится в сообщении.
Уточняется, что движение будет перекрыто 6 апреля — с 19:45 до 20:00, а также 7 апреля — с 23:30 до 23:59.
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