План благоустройства «Улицы 1905 года» одобрен москвичами

Москвичи поддержали идею благоустроить территорию у метро «Улица 1905 года»

Участники московского проекта "Активный гражданин" поддержали идею благоустройства территории возле станции метро "Улица 1905 года" и инициативу по созданию большой зоны отдыха поблизости от Еврейского музея и центра толерантности, сообщили в пресс-службе проекта в понедельник.

"Жители Центрального административного округа проголосовали за благоустройство нового сквера у станции метро "Улица 1905 года". Проект, который предусматривает зонирование территории, замену асфальтового покрытия, дополнительное озеленение и обустройство мест для отдыха, поддержали 84,52% участников голосования", — говорится в сообщении.

Более 70% участников голосования положительно оценили проект благоустройства территории у Еврейского музея и центра толерантности. Так, в ходе работ на участке площадью почти три гектара планируется убрать провода под землю, смонтировать фонари, обустроить прогулочную зону с тротуарами, высадить деревья и кустарники, разбить цветники и газоны, а также оборудовать две детские площадки, велопарковки и точки велопроката, уточнили в пресс-службе.