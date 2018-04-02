Поезд Пенза — Булычево будет работать по временному расписанию

Жителей Пензенской области предупреждают об изменении расписания пригородного поезда № 6128 Пенза — Булычево, который отправляется из областного центра в 18:09 и прибывает в 20:32 по московскому времени.

Пресс-служба Башкортостанской пригородной пассажирской компании объясняет временные изменения проведением капремонта пути на перегоне Лунино — Проказна.

13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 апреля, а также 3, 5, 7, 11, 15, 17, 19, 21 мая поезд № 6128 тронется с перрона из Пензы в 12:37, то есть на 5 часов 32 минуты раньше обычного. На место поезд приедет в 15:27.

29 апреля поезд № 6128 покинет станцию Пенза-I в 12:22. В Булычеве он появится в 15:27.