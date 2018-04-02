В день годовщины теракта в метро в Петербурге ограничат движение транспорта

В день годовщины теракта в Петербургском метрополитене будет ограничено движение транспорта у станции «Технологический институт», сообщает Nation News. Комитет по социальной политике планирует провести акцию в память о трагедии.

С 00:00 3 апреля водителям запретят осуществлять парковку на близлежащих от станции улицах.

В частности, это затронет боковой проезд Загородного проспекта от Бронницкой до Серпуховской улице и Бронницкую улицу от Загородного проспекта до дома №7.

Запрет будет действовать до окончания акции в 17:00, передаёт Inforeactor.

3 апреля 2017 года в петербургском метро произошёл теракт. Погибли 16 человек.