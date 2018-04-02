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В день годовщины теракта в метро в Петербурге ограничат движение транспорта
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В день годовщины теракта в метро в Петербурге ограничат движение транспорта 

RT на русском 1 час назад
Фото: Санкт-Петербург.ру
В день годовщины теракта в Петербургском метрополитене будет ограничено движение транспорта у станции «Технологический институт», сообщает Nation News. Комитет по социальной политике планирует провести акцию в память о трагедии.
С 00:00 3 апреля водителям запретят осуществлять парковку на близлежащих от станции улицах.
В частности, это затронет боковой проезд Загородного проспекта от Бронницкой до Серпуховской улице и Бронницкую улицу от Загородного проспекта до дома №7.
Запрет будет действовать до окончания акции в 17:00, передаёт Inforeactor.
3 апреля 2017 года в петербургском метро произошёл теракт. Погибли 16 человек.
Ранее сообщалось, что движение по Комендантскому проспекту в Петербурге ограничат до 31 декабря.
RT на русском: последние новости
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