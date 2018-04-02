Птицы возвращаются в Москву после зимовки

Скворцы и грачи вернулись в Москву после зимовки

Скворцы и грачи вернулись в Москву после зимовки, сообщили РИА Новости в ГПБУ "Мосприрода" в понедельник.

"С приходом теплых весенних дней на особо охраняемых природных территориях столицы можно будет послушать настоящий птичий концерт. Прогуливаясь по парковым дорожкам в пойме реки Сетуни, можно будет одновременно услышать, как поют певчий и черный дрозд, дрозд-белобровик, черноголовая славка, скворец, зяблик и зарянка", — рассказал собеседник агентства.

При этом специалист учреждения отметил, что скворцы и грачи уже вернулись в Москву, и вскоре можно ожидать возвращения зябликов, затем пеночек, славок и камышевок.

"Когда лед сойдет с московских водоемов, на них появятся водоплавающие — кряква, огарь, хохлатая чернеть, гоголь, красноголовый нырок, чирок-трескунок и чирок-свистунок, шилохвость, широконоска", — рассказали в учреждении.

Также в апреле на гнездование к водоемам "Долгих прудов", как ожидается, прилетят озерные чайки, камышницы и лысухи. Кроме этого, в столице можно будет повстречать полевого жаворонка или летящий клин гусей, добавили в "Мосприроде".

В апреле-мае в Строгино горожане смогут наблюдать канюка, ястреба-перепелятника, пустельгу и камышницу.

Последние "пернатые мигранты" традиционно прилетают в Москву в мае, например, птица чечевица, которая любит селиться в зарослях кустов поймы рек.