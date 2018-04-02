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В 2018 году введут 32 дома по реновации
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В 2018 году введут 32 дома по реновации 

Москва меняется 1 час назад
Фото: Москва меняется
В 2018 году в столице могут ввести в эксплуатацию 32 дома, построенных для переселения участников программы реновации. Об этом сообщает портал столичного Стройкомплекса со ссылкой на руководителя департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина.
«Переселение жителей в дома первой очереди программы началось. 24 дома уже введены в эксплуатацию, сейчас там завершается отделка и благоустройство в соответствии с установленными требованиями и стандартами», — рассказал глава ведомства в интервью газете «За Калужской заставой» Юго-Западного округа.
По его словам, дома на 59 стартовых площадках планируется ввести до конца 2019 года, а остальные 177 площадок задействуют в период 2020-2021 годов.
Фото © Полина Наседкина / Москва меняется
Текст © Мария Клименко / Москва меняется
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