В 2018 году введут 32 дома по реновации

В 2018 году в столице могут ввести в эксплуатацию 32 дома, построенных для переселения участников программы реновации. Об этом сообщает портал столичного Стройкомплекса со ссылкой на руководителя департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина.

«Переселение жителей в дома первой очереди программы началось. 24 дома уже введены в эксплуатацию, сейчас там завершается отделка и благоустройство в соответствии с установленными требованиями и стандартами», — рассказал глава ведомства в интервью газете «За Калужской заставой» Юго-Западного округа.

По его словам, дома на 59 стартовых площадках планируется ввести до конца 2019 года, а остальные 177 площадок задействуют в период 2020-2021 годов.

Сообщение В 2018 году введут 32 дома по реновации появились сначала на Москва Меняется.