Эскалатор на станции метро «Серпуховская» закрыли на ремонт

Эскалатор в южном вестибюле станции «Серпуховская» Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена закрыли на ремонт. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичной подземки.

«Один из трех эскалаторов, расположенных в южном вестибюле станции метро «Серпуховская», выведен из эксплуатации для проведения ремонтных работ. Во время ремонта пассажиры могут воспользоваться смежными эскалаторами», — пояснили в пресс-службе.

В метрополитене отметили, что ремонт эскалатора является обязательным требованием безопасности работы подземки. Ремонт планируется завершить в середине апреля 2018 г.