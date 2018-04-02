С. Собянин: Бесплатный образовательный проект для пенсионеров назван «Московским долголетием»

Жители столицы выбрали название для образовательного проекта для людей старшего поколения — «Московское долголетие». Об этом мэр города Сергей Собянин написал на своей официальной странице в Twitter.

«Проект для людей старшего поколения будет называться «Московское долголетие». Так решили сами горожане. Голосование шло на портале mos.ru и в территориальных центрах социального обслуживания», — написал мэр.

Он добавил, что на участие в этом проекте подали заявки уже более 68 тыс. человек.

Проект позволит людям пенсионного возраста получить новые знания в абсолютно разных сферах, таких как: танцы, рисование, пение, спорт (например, гимнастика или спортивная ходьба), компьютерные курсы.