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С. Собянин: Бесплатный образовательный проект для пенсионеров назван «Московским долголетием»
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С. Собянин: Бесплатный образовательный проект для пенсионеров назван «Московским долголетием» 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Звездный бульвар
Жители столицы выбрали название для образовательного проекта для людей старшего поколения — «Московское долголетие». Об этом мэр города Сергей Собянин написал на своей официальной странице в Twitter.
«Проект для людей старшего поколения будет называться «Московское долголетие». Так решили сами горожане. Голосование шло на портале mos.ru и в территориальных центрах социального обслуживания», — написал мэр.
Он добавил, что на участие в этом проекте подали заявки уже более 68 тыс. человек.
Проект позволит людям пенсионного возраста получить новые знания в абсолютно разных сферах, таких как: танцы, рисование, пение, спорт (например, гимнастика или спортивная ходьба), компьютерные курсы.
Участвовать в «Московском долголетии» может любой человек пенсионного возраста, у которого есть постоянная регистрация в Москве.
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