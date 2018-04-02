Субботники проведут по 88 адресам в центре столицы

В центре Москвы выделили 88 мест для проведения субботников, сообщили в пресс-службе префектуры ЦАО.

Представители местных властей пояснили, что усилия участников сосредоточат на дворах, парках, скверах и территориях у водоемов. Участвовать будут школьники, студенты, трудовые коллективы и обычные горожане.

Месячник благоустройства стартовал в столице 1 апреля. Традиционно в это время выделяют два дня, когда горожане могут помочь с уборкой улиц. Участие в субботниках в 2018 году можно принять 14 и 21 апреля. Инвентарь и посадочный материал обеспечат организаторы.

Ранее сообщалось, что субботники проведут также в 23 городских парках. Помимо уборки участников ожидает развлекательная программа и угощение.