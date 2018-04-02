Мэр рассказал о планах модернизации библиотек Москвы

Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется

Встреча была приурочена к Международному дню детской книги, который отмечается 2 апреля.

«Практически каждый шестой москвич является постоянным посетителем московских библиотек. Но, конечно, нужно работать над библиотеками, чтобы они были красивыми, современными, интересными, вмещали в себя не только классические привычные формы работы, но и новые: посидеть с друзьями, выпить чашку кофе, зайти в Российскую электронную библиотеку. Так что мы будем обязательно развивать московские библиотеки, чтобы были хорошие площадки для распространения не в последнюю очередь, а может быть и в первую очередь детских книг», — рассказал градоначальник.

Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется

В материалах пресс-службы подчеркивается, что в Москве реализуется проект создания на базе библиотек современных медиацентров. В 2017 году для библиотек было приобретено 1,7 тысяч новых компьютеров. В 2018 году планируется подключить в сети Wi-Fi 50 процентов городских библиотек. Остальные подключат в 2019 году. Также в 2018 году запланирована модернизация 10 московских библиотек.

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