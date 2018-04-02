В Северном Бутово построят крупнейший храмовый комплекс

В самом большом храме Москвы займутся формированием личности

«Это будет крупнейший в городе программный храмовый комплекс, нацеленный на активную духовно-просветительскую, патриотическую и общественную деятельность. Впервые в истории города под строительство храма отведена столь большая территория, но это оправдано — здесь будут развернуты массовые культурные, спортивные и просветительские центры для жителей района», — сказал он.

Площадь храма составит 17 тысяч квадратных метров. Строительство планируют завершить к 2021 году. Протоиерей Андрей Алексеев отметил, что большая территория храма позволит создать многофункциональное общественное пространство для детей и взрослых.

«Наш комплекс — это, прежде всего, социальный объект. Храм сам по себе займет всего лишь десятую часть всей территории, остальное — общественные помещения для занятий, место, где идет формирование личности человека», — подчеркнул он.

Программа строительства новых православных храмов в спальных районах Москвы началась в 2011 году. За это время появилось более 40 храмов, еще 28 строятся. Участки для храмов подбирают, исходя из обращений верующих, а строительство ведется исключительно на пожертвования.