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В Северном Бутово построят крупнейший храмовый комплекс
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В самом большом храме Москвы займутся формированием личности 

Мослента 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Храм Дмитрия Донского по «программе-200» в Северном Бутово начнут возводить летом этого года. Об этом рассказал куратор программы строительства православных храмов в Москве Владимир Ресин, передает ТАСС.
«Это будет крупнейший в городе программный храмовый комплекс, нацеленный на активную духовно-просветительскую, патриотическую и общественную деятельность. Впервые в истории города под строительство храма отведена столь большая территория, но это оправдано — здесь будут развернуты массовые культурные, спортивные и просветительские центры для жителей района», — сказал он.
Площадь храма составит 17 тысяч квадратных метров. Строительство планируют завершить к 2021 году. Протоиерей Андрей Алексеев отметил, что большая территория храма позволит создать многофункциональное общественное пространство для детей и взрослых.
«Наш комплекс — это, прежде всего, социальный объект. Храм сам по себе займет всего лишь десятую часть всей территории, остальное — общественные помещения для занятий, место, где идет формирование личности человека», — подчеркнул он.
Программа строительства новых православных храмов в спальных районах Москвы началась в 2011 году. За это время появилось более 40 храмов, еще 28 строятся. Участки для храмов подбирают, исходя из обращений верующих, а строительство ведется исключительно на пожертвования.
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