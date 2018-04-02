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Ввод жилья в Москве в январе‑феврале 2018 года снизился почти втрое
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Ввод жилья в Москве в январе‑феврале 2018 года снизился почти втрое 

РИАМО 1 час назад
В Москве в январе-феврале 2018 года ввели в строй жилые ждома общей площадью около 70 тысяч квадратных метров, что на 65,9% ниже аналогичного показателя 2017 года, сообщается на сайте Мосгорстата.
«На территории Москвы введены в действие жилые дома общей площадью 69,6 тысячи квадратных метров, что составило 34,1% к январю-февралю 2017 года», — отмечается в сообщении.
Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», в январе-феврале 2018 года составил 89,4 миллиарда рублей, или в сопоставимой оценке 81,1% к январю-февралю 2017 года.
Из объектов социально-культурной сферы введена в эксплуатацию амбулаторно-поликлиническая организация на 100 посещений в смену.
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