Ввод жилья в Москве в январе‑феврале 2018 года снизился почти втрое

Москве в январе-феврале 2018 года ввели в строй жилые ждома общей площадью около 70 тысяч квадратных метров, что на 65,9% ниже аналогичного показателя 2017 года, сообщается на сайте Мосгорстата.

«На территории Москвы введены в действие жилые дома общей площадью 69,6 тысячи квадратных метров, что составило 34,1% к январю-февралю 2017 года», — отмечается в сообщении.

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», в январе-феврале 2018 года составил 89,4 миллиарда рублей, или в сопоставимой оценке 81,1% к январю-февралю 2017 года.

Из объектов социально-культурной сферы введена в эксплуатацию амбулаторно-поликлиническая организация на 100 посещений в смену.