Более 68 тысяч москвичей готовы участвовать в «Московском долголетии» 

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Более 68 тысяч пожилых жителей Москвы изъявили желание участвовать в пилотном проекте «Московское долголетие», сообщил в понедельник мэр города Сергей Собянин.
"Проект для людей старшего поколения будет называться «Московское долголетие». Так решили сами горожане. Голосование шло на портале http://mos.ru и в территориальных центрах социального обслуживания. Больше 68 тысяч человек уже подали заявки на участие в этом проекте", — написал он в Twitter.
"Московское долголетие" — пилотный проект столичного правительства по вовлечению людей старшего поколения в активную жизнь.