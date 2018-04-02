Более 68 тысяч москвичей готовы участвовать в «Московском долголетии»

"Проект для людей старшего поколения будет называться «Московское долголетие». Так решили сами горожане. Голосование шло на портале http://mos.ru и в территориальных центрах социального обслуживания. Больше 68 тысяч человек уже подали заявки на участие в этом проекте", — написал он в Twitter.