На участке Фестивальной улице ограничат движение в пасхальные праздники

Движение транспорта на участке Фестивальной улицы ограничат на Пасху и Красную горку, 8 и 15 апреля. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

«С 06.00 до 17.00 автомобилисты не смогут проехать по Фестивальной улице на участке от Ленинградского шоссе до Смольной улицы», — уточняется в сообщении.

Как отмечается на портале, ограничения связаны с работой бесплатных автобусов, которые будут перевозить москвичей к городским и пригородным мемориальным комплексам. В частности, проехать можно будет к Химкинскому кладбищу: от остановок «Метро „Речной вокзал“» (Э) и «Метро „Планерная“» (Э2). (то)