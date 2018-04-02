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На участке Фестивальной улице ограничат движение в пасхальные праздники
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На участке Фестивальной улице ограничат движение в пасхальные праздники 

Управа района Ховрино города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Ховрино города Москвы
Движение транспорта на участке Фестивальной улицы ограничат на Пасху и Красную горку, 8 и 15 апреля. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
«С 06.00 до 17.00 автомобилисты не смогут проехать по Фестивальной улице на участке от Ленинградского шоссе до Смольной улицы», — уточняется в сообщении.
Как отмечается на портале, ограничения связаны с работой бесплатных автобусов, которые будут перевозить москвичей к городским и пригородным мемориальным комплексам. В частности, проехать можно будет к Химкинскому кладбищу: от остановок «Метро „Речной вокзал“» (Э) и «Метро „Планерная“» (Э2). (то)
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