Спасатели предупредили москвичей о сильном ветре 

В Москве в ближайшие часы ожидается сильный южный ветер с порывами до 17 метров в секунду. В связи с этим спасатели рекомендует жителям мегаполиса обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления МЧС.
В ведомстве отмечают, что предупреждение действует до конца 2 апреля.
Ранее синоптики пообещали москвичам майское тепло в конце недели, пишет НСН. В связи с резким топлением и осадками в виде дождя с городских улиц исчезнет почти весь снег.
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