Сильный ветер в Москве сохранится до конца дня

Жителей столицы предупредили о сильном ветре, который сохранится в регионе до конца дня, передает НСН.

В МЧС отметили, что его порывы местами могут достигать 17 метров в секунду. В ведомстве москвичам также рекомендовали держаться в стороне от рекламных щитов и шатких конструкций. Автомобилистам советуют парковать автомобили вдали от деревьев.

Между тем, ранее сегодня сообщалось, что синоптики назвали 2 апреля в Москве самым тёплым днём с начала года. Как пишет РИА Новости, об этом рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. По её словам, на станции ВДНХ сегодня днём была зафиксирована температура в +7,2 °С.