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Сильный ветер в Москве сохранится до конца дня
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Сильный ветер в Москве сохранится до конца дня 

Газета.Ru 27 минут назад
Жителей столицы предупредили о сильном ветре, который сохранится в регионе до конца дня, передает НСН.
В МЧС отметили, что его порывы местами могут достигать 17 метров в секунду. В ведомстве москвичам также рекомендовали держаться в стороне от рекламных щитов и шатких конструкций. Автомобилистам советуют парковать автомобили вдали от деревьев.
Между тем, ранее сегодня сообщалось, что синоптики назвали 2 апреля в Москве самым тёплым днём с начала года. Как пишет РИА Новости, об этом рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. По её словам, на станции ВДНХ сегодня днём была зафиксирована температура в +7,2 °С.
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