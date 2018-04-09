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В столице стартовала акция «Разделяй и используй»
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Экологическая акция по сбору отходов «Разделяй и используй» стартовала в Москве 

Агентство «Москва» 1 час назад
Акция по раздельному сбору отходов «Разделяй и используй» началась в Москве 9 апреля, она продлится до 22 апреля, сообщил журналистам заместитель руководителя департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Мельников.
«Главная задача проекта — популяризация экологически ответственного образа жизни, информирование горожан о необходимости селективного сбора отходов, о стационарных пунктах приема вторсырья в городе и правилах подготовки отходов к сдаче на переработку. С 9 апреля по 22 апреля на территориях 10 административных округов специально маркированные мобильные пункты объедут 50 школ, 10 вузов и 10 торговых центров, делая часовые остановки», — сказал он.
В рамках акции на переработку можно будет сдать бумагу и картон, пластик, металл, стекло, оргтехнику.
«В прошлом году было собрано 33,5 тонны отходов. В этом году мы планируем собрать больше. Но, естественно, все будет зависеть от активности города», — сказал он.
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