Модернизация библиотек продолжится

Власти Москвы заявили, что продолжат модернизировать библиотеки

В понедельник, 2 апреля, когда во всем мире отмечается День детской книги, мэр посетил обновлённую библиотеку-медиацентр номер 67 на Аргуновской улице в Останкинском районе на северо-востоке Москвы , где провёл встречу с детскими писателями столицы.

"Мы будем работать над библиотеками, чтобы они были красивыми, современными, интересными, вмещали не только классические привычные формы работы, но и новые — общение, посидеть с друзьями, попить кофе, зайти в электронную библиотеку. Так что мы будем обязательно развивать московские библиотеки, чтобы у нас были хорошие площадки для распространения, возможно, в первую очередь, детских книг", — сказал Собянин на встрече.

Мэр подчеркнул, что несмотря на популярность электронных книг, печатные бумажные издания по-прежнему остаются востребованными среди столичных читателей. По его словам, объем книгопродаж в Москве огромен и не только не уменьшается, но продолжает расти.

"Количество людей, которые приходят в наши библиотеки, исчисляются миллионами. Почти каждый шестой москвич является постоянным посетителем московских библиотек", — добавил градоначальник.

Он поздравил писателей и москвичей с праздником Детской книги.

"У нас много замечательных книг, созданных в дореволюционное время, много советских замечательных книг, но времена меняются, и очень здорово, что вы пишете, создаёте современные произведения, которые востребованы молодыми москвичами, и от их имени я говорю вам спасибо", — отметил он.

Современный центр

Библиотека номер 67 была основана в 1932 году, тогда она располагалась в деревянном здании на Новомосковской улице. На Аргуновскую улицу она переехала в 1972 году. Фонд библиотеки включает свыше 34,6 тысячи документов.

В 2014-2016 годах в библиотеке был выполнен капитальный ремонт, включая перепланировку, закупку новой мебели и техники, замену вентиляции и освещения.

В результате библиотека стала современным медиацентром, комфортным городским пространством для общения и занятий творчеством. Сейчас в двухэтажном здании библиотеки расположены зона для чтения, конференц-зал, дискуссионная площадка для проведения круглых столов, детская игровая и лаунж-зона, а также коворкинг. Для читателей организовано 11 рабочих мест с компьютерами.

В библиотеке внедрена технология идентификации книжного фонда и читательских билетов (RFID), теперь читатели могут получить книгу по штрих-коду единого читательского билета СВАО.

Библиотеки Москвы

Сегодня библиотечная сеть Москвы насчитывает 440 адресов, объединённых в 20 учреждений, совокупный книжный фонд составляет 19,7 миллионов книг. По данным мэрии, популярность столичных библиотек достигла 10 миллионов посещений в год.

В 2018 году власти планируют комплексную модернизацию ещё в 10 городских библиотеках. Приоритетными направлениями в сфере библиотечной сети — внедрение единого читательского билета, внедрение единой автоматизированной библиотечной информационной системы, создание электронного каталога книжного фонда библиотек Москвы.