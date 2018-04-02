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Возле станции метро «Звёздная» в Петербурге эвакуировали ТЦ «Континент»
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Возле станции метро «Звёздная» в Петербурге эвакуировали ТЦ «Континент» 

Ivyborg.ru 1 час назад
Фото: Ivyborg.ru
Торговый центр «Континент», расположенный около станции метро «Звёздная», эвакуировали из-за срабатывания пожарной тревоги.
Находившихся в торговом центре посетителей спешно вывели на улицу по пожарным лестницам, минуя эскалаторы. Вполне вероятно, что эвакуация — это часть рейда по соблюдению норм пожарной безопасности, который со 2 апреля начался в Ленобласти и Петербурге. Так, в областных торговых центрах проверят работоспособность систем пожаротушения и умение персонала организовать эвакуацию посетителей.
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