Возле станции метро «Звёздная» в Петербурге эвакуировали ТЦ «Континент» 

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В Ленобласти 2 апреля ожидают сильный мокрый снег и сложную дорожную обстановку

В загоревшемся ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове выявлены нарушения пожарной безопасности

В первый день апреля в Ленобласти потеплеет до +4