Спасатели предупредили о сильном порывистом ветре в Москве 

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Власти Москвы заявили, что продолжат модернизировать библиотеки

В Москву 1 апреля придет климатическая весна, заявили синоптики

В московском метро к ЧМ-2018 выделят кассы с англоговорящими сотрудниками