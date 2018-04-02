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Спасатели предупредили о сильном порывистом ветре в Москве
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Спасатели предупредили о сильном порывистом ветре в Москве 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Спасатели предупреждают о сильном порывистом ветре в Москве до конца понедельника, сообщается в Twitter ГУМЧС России по столице.
"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие часы с сохранением до конца суток 2 апреля в городе Москве местами ожидается усиление южного ветра с порывами 12-17 метров в секунду. Находясь на улице, обходите рекламные щиты и шаткие конструкции. Паркуйте автомобиль вдали от деревьев", — говорится в сообщении.
Ранее Гидрометцентр объявил 2 апреля «желтый» уровень погодной опасности в Москве из-за сильного ветра и тумана.
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