Под «фиолетовой» веткой метро проложили правый перегонный тоннель

Под тоннелями Таганско-Краснопресненской ветки столичной подземки проложен правый переходный тоннель Кожуховской линии.

Тоннелепроходческий комплекс «Светлана» проложил 51,8 метра до станции «Косино». Об этом сообщил заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

— С помощью самоходного диагностического комплекса специалисты проверяют верхнее строение путей и размеры действующих тоннелей фиолетовой ветки, — пояснил Марат Хуснуллин

Напомним, что во время работ была временно приостановлена работа нескольких станций «фиолетовой» ветки». (ск)