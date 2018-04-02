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Под «фиолетовой» веткой метро проложили правый перегонный тоннель
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Под «фиолетовой» веткой метро проложили правый перегонный тоннель 

Управа района Куркино 50 минут назад
Фото: Управа района Куркино
Под тоннелями Таганско-Краснопресненской ветки столичной подземки проложен правый переходный тоннель Кожуховской линии.
Тоннелепроходческий комплекс «Светлана» проложил 51,8 метра до станции «Косино». Об этом сообщил заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
— С помощью самоходного диагностического комплекса специалисты проверяют верхнее строение путей и размеры действующих тоннелей фиолетовой ветки, — пояснил Марат Хуснуллин.
Напомним, что во время работ была временно приостановлена работа нескольких станций «фиолетовой» ветки». (ск)
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